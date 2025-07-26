Олимпийская гонка СССР и США в цифрах и графиках

Олимпийская гонка СССР и США в цифрах и графикахАмериканская сборная лишь дважды обходила советскую в медальном зачете на летних Играх
Первой Олимпиадой для СССР стали летние Игры в Хельсинки в 1952 г., а последней – в Сеуле в 1988 г. В 1992 г., когда Советский Союз уже прекратил свое существование, спортсмены из бывших республик выступили в составе Объединенной команды под олимпийским флагом. В течение всего этого времени главным соперником сборной СССР, особенно на летних соревнованиях, были американские атлеты. В рамках цикла, посвященного Играм-80 в Москве, «Ведомости» рассказывают об итогах этого противостояния и о том, как на него повлияли взаимные бойкоты
В московской Олимпиаде в 1980 г. приняли участие 5179 спортсменов (4064 мужчины и 1115 женщин) из 80 стран. Это были самые малочисленные соревнования со времен Игр в Мельбурне в 1956 г., когда на старт вышли 3314 атлетов из 72 государств. Причина – в масштабном бойкоте, объявленном США и их союзниками из-за ввода советских войск в Афганистан годом ранее.
В предыдущей Олимпиаде в Монреале (1976 г.), которую также бойкотировали десятки африканских стран, соревновались 6084 атлета (на 17,5% больше), а в следующей в Лос-Анджелесе (1984 г., ее бойкотировал уже СССР) – 6829 (+32%). На Играх в Мюнхене в 1972 г. выступали 7134 спортсмена из 121 государства, обойти ее по обоим показателям удастся лишь 16 лет спустя Олимпиаде в Сеуле в 1988 г. (8397 участников из 159 стран).
При этом бойкоты никак не повлияли на число соревнований в программе Игр: оно последовательно росло и достигло 203 на Олимпиаде-80. Для сравнения: в Париже в 2024 г. было 329 состязаний. Слабо геополитическая обстановка повлияла и на зимние Игры (до 1992 г. проводились в те же годы, что и летние): в 1964–1980 гг. в них участвовали порядка 1000–1100 атлетов из 36–37 стран. Вовлеченность в них мирового спортивного сообщества начала резко расти начиная с Игр в Сараево в 1984 г.
Бойкот Олимпиады-80 стал крупнейшим за всю историю Игр. Официально к нему присоединились 65 стран, хотя некоторые из них и разрешили спортсменам участвовать в соревнованиях по своему усмотрению.
С первой для СССР Олимпиады в Хельсинки в 1952 г. и по 1992 г., когда на Играх в Барселоне и Альбервиле атлеты из бывших республик выступили в составе Объединенной команды, советские спортсмены смогли завоевать в общей сложности 1339 медалей, из них 527 золотых, 420 серебряных и 392 бронзовые. Американские атлеты за 40 лет выиграли 1068 медалей (на 20% меньше по сравнению с СССР): 440 золотых (-16,5%), 343 серебряные (-18%) и 285 бронзовых (-27%).
Превосходство СССР над США в этот период было особенно велико в зимних видах спорта: советские спортсмены выиграли в общей сложности в 3,2 раза больше медалей по сравнению с американцами. Если же не учитывать итоги летних и зимних Игр в 1992 г., то на счету советских спортсменов в 1952–1988 гг. 1204 медали (из них 473 золотых), а у американцев – 949 (398 золотых).
Максимальное число медалей сборные СССР (195) и США (174) выиграли на Олимпиадах, которые бойкотировали их главные соперники – в Москве и Лос-Анджелесе соответственно. В Играх же, где участвовали обе сборные, американцам лишь дважды удалось обойти советских спортсменов по числу завоеванных медалей – в Хельсинки и Мехико. На Играх в 1992 г., когда СССР распался, атлеты из Объединенной команды смогли забрать 112 медалей (из них 45 золота) по сравнению с 108 у сборной США (из них 37 золота).
Рекордное число золотых медалей на отдельно взятой Олимпиаде обе сборные выиграли также на дома, при этом спортсменам США удалось завоевать в Лос-Анджелесе 83 золота, а СССР в Москве – 80. В среднем советская команда в течение 40 лет брала на летних Играх по 44 золотых, 36 серебряных и 32,5 бронзовых медалей, американская – по 41 золотой, 31 серебряной и 26 бронзовых.
На дебютной Олимпиаде в Хельсинки советская сборная сразу смогла занять второе место в общем медальном зачете. В течение последующих лет она семь раз становилась первой на летних соревнованиях (включая московские), этот же успех ждал и Объединенную команду в 1992 г. на Играх в Барселоне. По числу золотых наград СССР шесть раз был лидером и три раза – вторым.
Американская же сборная, начиная с Игр-1952, три раза возглавляла медальный зачет (включая Лос-Анджелес), шесть раз была второй (включая Барселону), а на Олимпиаде в Сеуле в 1988 г. – третьей, уступив ГДР. По числу золотых наград США четыре раза побеждали в зачете, столько же раз занимали второе место и еще дважды – третье.
Если учитывать только летние Игры, в которых участвовали обе сборные, то СССР удалось шесть раз обойти США по общему числу наград, лишь дважды уступив, а по золотым медалям – пять раз, трижды оказавшись позади.
На зимних Олимпийских играх советским спортсменами также семь раз удалось занять первое место в медальном зачете (как по общему числу наград, так и по золотым), еще дважды – второе, уступив сначала Норвегии в 1968 г., а затем и ГДР в Лейк-Плэсиде в 1980 г.