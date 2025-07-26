Олимпийская гонка СССР и США в цифрах и графиках

Первой Олимпиадой для СССР стали летние Игры в Хельсинки в 1952 г., а последней – в Сеуле в 1988 г. В 1992 г., когда Советский Союз уже прекратил свое существование, спортсмены из бывших республик выступили в составе Объединенной команды под олимпийским флагом. В течение всего этого времени главным соперником сборной СССР, особенно на летних соревнованиях, были американские атлеты. В рамках цикла, посвященного Играм-80 в Москве, «Ведомости» рассказывают об итогах этого противостояния и о том, как на него повлияли взаимные бойкоты