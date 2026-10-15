Politico: в ЕС обсуждают введение санкций против российских спортсменов
В Евросоюзе рассматривают возможность введения санкций против спортсменов из России. Высокопоставленные представители ЕС также обсуждают прекращение финансирования спортивных федераций, допускающих россиян к международным соревнованиям. Об этом пишет Politico со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей (EEAS).
По данным издания, обсуждаемые меры направлены на предотвращение возвращения России в международный спорт. В Брюсселе обеспокоены тем, что российские спортсмены постепенно возобновляют участие в крупных турнирах, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.
Как отмечает Politico, Россия сохраняет влияние в руководстве ряда международных спортивных федераций, в том числе в шахматах, фехтовании и боксе. В документе EEAS говорится, что спорт «все чаще становится инструментом политического влияния со стороны России и Белоруссии».
При этом президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри ранее выступила за участие всех спортсменов, соответствующих установленным критериям, без дискриминации и политического вмешательства. Издание рассматривает эту позицию как косвенную поддержку возможного возвращения россиян на Олимпийские игры 2028 г.
24 сентября Euractiv сообщил, что Евросоюз рассматривает план по ограничению возвращения России и Белоруссии к международным спортивным соревнованиям. Среди обсуждаемых мер – адресные санкции против лиц, связанных с российским и белорусским спортом, визовые ограничения, а также сокращение финансирования организаций, которые допускают спортсменов из двух стран к соревнованиям под национальной символикой. Эти варианты изложены дипломатической службой ЕС и Еврокомиссией в неофициальном документе и пока не являются формальным предложением ЕК.