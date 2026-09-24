Euractiv: ЕС планирует ограничить возвращение России в международный спорт
Евросоюз рассматривает план по ограничению возвращения России и Белоруссии к международным спортивным соревнованиям. Об этом сообщил Euractiv со ссылкой на нескольких европейских дипломатов.
Среди обсуждаемых мер – адресные санкции против лиц, связанных с российским и белорусским спортом, визовые ограничения, а также сокращение финансирования организаций, которые допускают спортсменов из двух стран к соревнованиям под национальной символикой. Эти варианты изложены дипломатической службой ЕС и Еврокомиссией в неофициальном документе и пока не являются формальным предложением ЕК.
Кроме того, рассматривается возможность ограничить доходы СМИ, транслирующих выступления российских спортсменов, но дипломаты указали на сложности с реализацией этой меры. ЕС также может обратиться к третьим странам с призывом не содействовать возвращению спортсменов России и Белоруссии.
При этом единой позиции среди стран ЕС пока нет. Часть государств считает, что решения должны самостоятельно принимать спортивные федерации, другие выступают за выработку общего европейского подхода. По данным Euractiv, 22 сентября Словакия заблокировала проект соответствующих выводов, обсуждавшийся представителями стран ЕС.
Еврокомиссия и дипломатическая служба ЕС подготовят дополнительные предложения к встрече министров образования, спорта и культуры 20 ноября.
7 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Организация сообщила, что будет внимательно следить за ситуацией, и оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам выступать на соревнованиях сезона 2026/27 в нейтральном статусе. 18 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил россиян к выступлениям на международных турнирах с флагом и гимном. 2 июня аналогичное решение приняла Международная федерация фехтования (FIE). Взрослые сборные России могут выступать на соревнованиях с государственной символикой.