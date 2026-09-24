Euractiv: ЕС планирует ограничить возвращение России в международный спорт

Среди обсуждаемых мер – адресные санкции против лиц, связанных с российским и белорусским спортом, визовые ограничения, а также сокращение финансирования организаций, которые допускают спортсменов из двух стран к соревнованиям под национальной символикой. Эти варианты изложены дипломатической службой ЕС и Еврокомиссией в неофициальном документе и пока не являются формальным предложением ЕК.