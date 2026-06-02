Федерация фехтования допустила сборные России к соревнованиям под флагом
Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослые сборные России к соревнованиям с флагом и гимном. Это следует из информации на сайте федерации.
Решение вступает в силу с даты чемпионата мира в Гонконге, который начнется 22 июля. К участию также будут допущены белорусские спортсмены.
«Это отражает приверженность FIE основополагающим принципам Олимпийской хартии, включая недискриминацию, равное обращение и универсальность спорта», – говорится в заявлении.
18 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в структуру Федерации гимнастики России: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.