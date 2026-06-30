ISU допустил российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе
Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам выступать на соревнованиях сезона-2026/27 в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.
Согласно решению ISU, с начала нового сезона частично отменяется действовавшее до этого полное отстранение спортсменов из России и Белоруссии. Но участвовать в состязаниях можно будет без национального флага и гимна.
В организации уточнили, что российские спортсмены смогут соревноваться как в личных, так и в командных дисциплинах в составе нейтральной команды AIN.
18 мая сообщалось, что исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. А 2 июня Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослые сборные России к участию в международных турнирах с государственной символикой.
26 июня стало известно, что сборная РФ отказалась от участия в Кубке вызова в Клуж-Напоке из-за запрета флага и гимна. После этого министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявлял, что Россия планирует добиваться лишения Румынии права проводить международные соревнования.