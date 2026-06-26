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Дегтярев: РФ будет добиваться лишения Румынии права проводить соревнования

Ведомости

Россия намерена добиваться лишения Румынии права проводить международные соревнования по гимнастике после инцидента на Кубке вызова в Клуж-Напоке. Об этом заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По словам министра, действия организаторов турнира противоречат Олимпийской хартии, уставу World Gymnastics и правилам проведения международных соревнований.

«Мы со своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, ну а как максимум – вообще всех международных соревнований», – заявил Дегтярев (цитата по ТАСС).

Российских гимнастов допустили с флагом и гимном к соревнованиям

Общество

По его мнению, представители европейский стран уверовали в то, что спорт можно использовать как инструмент давления и дискриминации в отношении России и Белоруссии. Поэтому решения международных спортивных организаций о восстановлении прав российских спортсменов вызывают у них шок.

26 июня стало известно, что сборная РФ по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Клуж-Напоке. В Федерации гимнастики России заявили, что организаторы уведомили команду об отказе демонстрировать государственный флаг России и исполнять национальный гимн в случае победы российских спортсменок. Хотя в мае исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальной символикой – флагом и гимном. Решение распространяется на спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

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