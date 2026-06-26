Дегтярев: РФ будет добиваться лишения Румынии права проводить соревнования

26 июня стало известно, что сборная РФ по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в Клуж-Напоке. В Федерации гимнастики России заявили, что организаторы уведомили команду об отказе демонстрировать государственный флаг России и исполнять национальный гимн в случае победы российских спортсменок. Хотя в мае исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальной символикой – флагом и гимном. Решение распространяется на спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.