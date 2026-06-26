Сборная РФ отказалась от участия в Кубке вызова из-за запрета флага и гимна

Сборная РФ отказалась от участия в Кубке вызова из-за запрета флага и гимнаОрганизаторы нарушили регламент, заявила Федерация гимнастики РФ
Спортсменки сборной России по художественной гимнастике отказались от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке (Румыния), сообщила Федерация гимнастики РФ.
«Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток», – прокомментировал решение сборной пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатуллин.
В публикации федерации отмечается, что отказ от участия связан с грубым нарушением регламента соревнований со стороны организаторов. По словам Гинатуллина, российская сборная при этом всегда готова выступать на турнирах, организаторы которых соблюдают требования World Gymnastics.
22 июня сборная России успешно выступила на втором этапе Кубка вызова FIG по художественной гимнастике, который завершился в Китае. По итогам турнира российские спортсменки завоевали десять наград, включая четыре золотые медали. Чемпионка Европы София Ильтерякова пять раз поднималась на пьедестал почета, она выиграла финалы в упражнениях с мячом, булавами и лентой, завоевав три золотые медали. Кроме того, она стала серебряным призером в многоборье и взяла бронзу в финале упражнений с обручем.
В мае исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил российских спортсменов к международным соревнованиям с национальной символикой – флагом и гимном. Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в структуру Федерации гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.