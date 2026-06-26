Сборная РФ отказалась от участия в Кубке вызова из-за запрета флага и гимна

22 июня сборная России успешно выступила на втором этапе Кубка вызова FIG по художественной гимнастике, который завершился в Китае. По итогам турнира российские спортсменки завоевали десять наград, включая четыре золотые медали. Чемпионка Европы София Ильтерякова пять раз поднималась на пьедестал почета, она выиграла финалы в упражнениях с мячом, булавами и лентой, завоевав три золотые медали. Кроме того, она стала серебряным призером в многоборье и взяла бронзу в финале упражнений с обручем.