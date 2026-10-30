Кравцов: русские частные школы построят в Джибути и ЦАР

«Ведомости» писали в сентябре, что в российских вузах сегодня учится свыше 37 000 африканских студентов, при этом шесть лет назад высшее образование в России получали только 17 500 приезжих из Африки. Также изменилась и география их обучения. Если раньше африканские студенты учились в основном в Москве и Санкт-Петербурге, то теперь их число растет в вузах Казани, Томска, Новосибирска и Екатеринбурга, сообщали в МИД РФ.