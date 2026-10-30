Кравцов: русские частные школы построят в Джибути и ЦАР
Русские частные школы планируют построить в Джибути и Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом «РИА Новости» заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Он отметил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества, чтобы у детей в африканских странах была возможность изучать русский язык и культуру.
По словам Кравцова, Минпросвещения также ведет переговоры с Того, Нигером и Мадагаскаром об участии в проекте «Российский учитель за рубежом».
Министр напомнил, что образовательное сотрудничество России охватывает более 10 африканских государств. В частности, в Республике Конго достигнуты договоренности о направлении российских педагогов в государственные лицеи, а в Мозамбике работают центры открытого образования российского министерства.
28 октября президент РФ Владимир Путин на сессии форума «Россия – Африка» заявил, что число обучающихся африканских студентов в России с 2020 г. выросло в полтора раза. Он добавил, что в российских вузах обучается рекордное число граждан африканских государств – около 40 000. На этот учебный год стипендиальная квота увеличена до 5500 мест.
«Ведомости» писали в сентябре, что в российских вузах сегодня учится свыше 37 000 африканских студентов, при этом шесть лет назад высшее образование в России получали только 17 500 приезжих из Африки. Также изменилась и география их обучения. Если раньше африканские студенты учились в основном в Москве и Санкт-Петербурге, то теперь их число растет в вузах Казани, Томска, Новосибирска и Екатеринбурга, сообщали в МИД РФ.