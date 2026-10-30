Россия обсуждает создание семенного завода в Египте для экспорта в Африку
Россия и Египет обсуждают возможность строительства крупного завода по подготовке семян сельскохозяйственных культур. Предприятие сможет обеспечивать потребности Египта в посевном материале и в перспективе поставлять продукцию в другие африканские страны. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в интервью ИС «Вести».
По словам министра, проект обсуждался с египетской стороной 29 октября. Предполагается, что завод будет заниматься обработкой семян, выращенных непосредственно в Египте. Российский инвестор, специализирующийся на селекции и семеноводстве, уже выразил готовность вложить средства в строительство предприятия.
Лут подчеркнула, что запуск проекта зависит от достижения договоренностей между сторонами. В дальнейшем российский опыт создания семеноводческих предприятий можно будет распространить на другие страны Африки.
29 октября вице-премьер Александр Новак назвал сельское хозяйство и переработку одними из ключевых направлений сотрудничества России с Африкой. По его словам, у аграрного сектора африканских государств есть значительный потенциал развития.
В тот же день президент Владимир Путин заявил о заинтересованности России в переносе отдельных производств в африканские страны. Он подчеркнул необходимость защиты российских инвестиций от внешнеполитических рисков.
28 октября Путин сообщил, что за девять месяцев 2026 г. Россия экспортировала в Африку 13 млн т агропродукции. Москва также заявляла о готовности выполнять контракты на поставку зерна в африканские страны по альтернативным маршрутам.