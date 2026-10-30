ФОМ и ВЦИОМ отметили рост доверия россиян Путину

ФОМ и ВЦИОМ отметили рост доверия россиян ПутинуУровень положительной оценки работы президента вырос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 75,6% граждан России, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 19 по 25 октября. Показатель увеличился на 3,2 п. п. за последнюю неделю. Положительно оценивают деятельность главы государства 71,6% респондентов, что на 3,4 п. п. больше прошлого показателя.
Доверие к премьер-министру России Михаилу Мишустину выразили 55,6% опрошенных (+3,1 п. п.). Уровень положительной оценки его работы составил 45,4% (+2,5 п. п.), а деятельности правительства – 44,2% (+3,8 п. п.).
Россияне также выразили свое отношение к председателям политических партий. Согласно опросу, главе КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 37,2% россиян (+1,4 п. п.), руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову - 28,0% (+2,4 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 22,4% (+1,0 п. п.), председателю «Новых людей» Алексею Нечаеву – 14,0% (+2,5 п. п.).
ВЦИОМ также представил рейтинг политических партий, согласно которому «Единую Россию» поддерживают 32,5% респондентов (+2,5 п. п.), «Новых людей» – 9,7% (+0,4 п. п.) и «Справедливую Россию» – 4,4% (+0,3 п. п.). Уровень поддержки ЛДПР упал на 0,3 п. п. и составил 9,5%, КПРФ – 14,0% (-1,9 п. п.).
Аналогичный опрос провел Фонд общественного мнения (ФОМ) с 23 по 25 октября. По его данным, Путину доверяют 72% граждан РФ, что на 3 п. п. больше прошлого показателя. Положительно оценивают его деятельность 73% опрошенных (+3 п. п.).
Хорошо оценивают работу Мишустина 53% респондентов (+2 п. п.), деятельность кабмина – 48% (+3 п. п.).
Согласно опросу ФОМа, уровень поддержки «Единой России» составил 35% (+3 п. п.), КПРФ – 13% (-1 п. п.), ЛДПР – 11% (+2 п. п.). У «Новых людей» и «Справедливой России» показатель не поменялся и составил 9% и 4% соответственно.
В опросе «Бином ВЦИОМ» приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. ВЦИОМ в качестве метода опроса использует комбинированную выборку: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%.
Опрос «ФОМнибус» проводился среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 51 регионе страны и 97 населенных пунктах. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.