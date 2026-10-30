ФОМ и ВЦИОМ отметили рост доверия россиян Путину

Аналогичный опрос провел Фонд общественного мнения (ФОМ) с 23 по 25 октября. По его данным, Путину доверяют 72% граждан РФ, что на 3 п. п. больше прошлого показателя. Положительно оценивают его деятельность 73% опрошенных (+3 п. п.).