Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,031-1,11%ABRD122,2+2%OKEY58,01-1,23%IMOEX2 425,64-0,16%RTSI941,91-0,16%RGBI111,82-0,16%RGBITR772,64-0,13%
Главная / Политика /

ФОМ: Путину доверяют 69% россиян

По данным ВЦИОМа, уровень доверия президенту достиг 72,4%
Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президенту России Владимиру Путину доверяют 69% участников опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ) с 16 по 18 октября. Положительно работу главы государства оценили 70% респондентов.

Работу российского правительство одобрили 45% опрошенных. Еще 34% считают, что кабмин работает скорее плохо, чем хорошо, а 21% респондентов затруднился ответить. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценил 51% участников опроса. Еще 17% назвали его работу скорее плохой, а у 32% возникли трудности с ответом.

Что касается политических партий, то в пользу «Единой России» высказались 32% респондентов. За КПРФ в случае выборов проголосовали бы 14% опрошенных, за ЛДПР и «Новых людей» – по 9%, а за «Справедливую Россию» – 4%. Опрос проводился среди 1500 человек в 97 населенных пунктах в 51 регионе.

Аналогичное исследование было проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно данным опроса, с 12 по 18 октября показатель одобрения деятельности Путина составил 68,2%. Положительно работу Мишустина и правительства России оценили 42,9% (-3,3 п. п.) и 40,4% (-3,9 п. п.) респондентов соответственно.

Согласно данным ВЦИОМа, Путину доверяют 72,4% респондентов, Мишустину – 52,5%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 35,8%, председателю «Справедливой России» Сергею Миронову – 25,6%, руководителю ЛДПР Леониду Слуцкому – 21,4%, а лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 11,5%.

Уровень поддержки «Единой России» составил 30% (-3,4 п. п.), КПРФ – 15,9% (-1,5 п. п.), ЛДПР – 9,8% (-0,5), «Новых людей» – 9,3% (+0,4 п. п.) и «Справедливой России» – 4,1% (процент не изменился). ВЦИОМ проводил опрос методом комбинированной выборки. Участие в исследовании приняли 1600 совершеннолетних россиян.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте