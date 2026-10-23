ФОМ: Путину доверяют 69% россиян

Что касается политических партий, то в пользу «Единой России» высказались 32% респондентов. За КПРФ в случае выборов проголосовали бы 14% опрошенных, за ЛДПР и «Новых людей» – по 9%, а за «Справедливую Россию» – 4%. Опрос проводился среди 1500 человек в 97 населенных пунктах в 51 регионе.