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Главная / Политика /

Ушаков: дата трехсторонних переговоров по Украине пока не согласована

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Конкретных договоренностей о дате трехсторонних переговоров России, США и Украины пока нет. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя подготовку нового раунда консультаций.

Помощник президента также сообщил, что слышал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о готовности обсуждать территориальный вопрос.

29 октября Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби могут пройти после 4 ноября. Точная дата встречи и состав российской делегации пока не определены.

28 октября помощник президента РФ не подтвердил названную Зеленским дату 10 ноября. Ушаков пояснил, что ранее обсуждалось проведение консультаций в середине ноября, однако окончательных договоренностей о сроках пока нет.

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