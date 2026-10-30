Ушаков: дата трехсторонних переговоров по Украине пока не согласована
Конкретных договоренностей о дате трехсторонних переговоров России, США и Украины пока нет. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя подготовку нового раунда консультаций.
Помощник президента также сообщил, что слышал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о готовности обсуждать территориальный вопрос.
29 октября Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби могут пройти после 4 ноября. Точная дата встречи и состав российской делегации пока не определены.
28 октября помощник президента РФ не подтвердил названную Зеленским дату 10 ноября. Ушаков пояснил, что ранее обсуждалось проведение консультаций в середине ноября, однако окончательных договоренностей о сроках пока нет.