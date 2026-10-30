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Роспотребнадзор не выявил вспышек «мышиной лихорадки» в России

Сергей Пахомов
Ведомости
Ведомости

В России с начала 2026 г. не зафиксировали вспышек геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), известной как «мышиная лихорадка». Об этом Роспотребнадзор сообщил в Max.

«В России случаи ГЛПС регистрируются ежегодно с 1978 г. В последние 25 лет наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости», – говорится в публикации.

В ведомстве назвали эпидемиологическую обстановку стабильной и контролируемой. Там также отметили, что российские лаборатории располагают достаточным запасом отечественных тест-систем для выявления хантавирусных инфекций. Наличие необходимых средств диагностики позволяет своевременно обнаруживать случаи заболевания, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

ГЛПС – острое природно-очаговое вирусное заболевание из группы зоонозов. Возбудителем лихорадки выступают хантавирусы, которые переносят дикие мышевидные грызуны.

В мае ведомство сообщало, что ситуация с хантавирусными инфекциями в России остается стабильной и находится под постоянным контролем. Оно отметило, что вероятность мутации вирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, и их передачи от человека к человеку оценивается как крайне низкая. Одновременно специалисты продолжают мониторинг природных очагов инфекции и санитарный контроль на границе.

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