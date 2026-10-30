Роспотребнадзор не выявил вспышек «мышиной лихорадки» в России

В мае ведомство сообщало, что ситуация с хантавирусными инфекциями в России остается стабильной и находится под постоянным контролем. Оно отметило, что вероятность мутации вирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, и их передачи от человека к человеку оценивается как крайне низкая. Одновременно специалисты продолжают мониторинг природных очагов инфекции и санитарный контроль на границе.