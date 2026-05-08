Роспотребнадзор: хантавирус Андес не опасен для россиян
Роспотребнадзор заявил, что ситуация с хантавирусными инфекциями в России остается стабильной и находится под постоянным контролем. Об этом ведомство сообщило в Max.
Ведомство отметило, что вероятность мутации вирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, и их передачи от человека к человеку оценивается как крайне низкая. Одновременно специалисты продолжают мониторинг природных очагов инфекции и санитарный контроль на границе.
В Роспотребнадзоре напомнили, что хантавирусные инфекции давно изучены и основным источником заражения для человека остаются грызуны. Вирус распространяется через аэрозоли, содержащие частицы экскрементов, мочи или слюны инфицированных животных. Хантавирусы способны вызывать две формы заболевания – геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Последний распространен только на территории Северной и Южной Америки и вызывается вирусом Андес.
Ведомство подчеркивает, что для жителей России этот вариант инфекции угрозы не представляет. «По заключению экспертов Роспотребнадзора, вероятность того, что хантавирусы, вызывающие ГЛПС, начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, крайне низкая», – говорится в сообщении.
Ведомство также отметило, что случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом фиксируются в России ежегодно с 1978 г., однако в последние 25 лет наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. При этом для инфекции характерны циклические подъемы раз в несколько лет, что связано с изменением численности грызунов. В 2025 г. эпидемические проявления хантавирусных инфекций были зарегистрированы в 43 странах мира.
В ведомстве подчеркнули, что система санитарного контроля готова к возможному завозу опасных вариантов хантавирусов из-за рубежа. Для этого в пунктах пропуска через государственную границу действует усиленный санитарно-карантинный контроль, а для оценки рисков используется система «Периметр». Отдельное внимание Роспотребнадзор уделяет профилактике заболевания и информированию населения о необходимости избегать контактов с грызунами.
Infobae со ссылкой на минздрав страны 7 мая писал, что в Аргентине зафиксировали крупную вспышку хантавирусной инфекции. По сообщению минздрава, в сезоне 2025/2026 гг. зарегистрирован 101 случай хантавирусной инфекции. Смертность превышает 31%, а большинство случаев приходится на мужчин. Это стало самым высоким показателем заболеваемости за десятилетие.