Роспотребнадзор: хантавирус Андес не опасен для россиян

Ведомство также отметило, что случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом фиксируются в России ежегодно с 1978 г., однако в последние 25 лет наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. При этом для инфекции характерны циклические подъемы раз в несколько лет, что связано с изменением численности грызунов. В 2025 г. эпидемические проявления хантавирусных инфекций были зарегистрированы в 43 странах мира.