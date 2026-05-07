В Аргентине произошла крупная вспышка хантавируса

4 мая сообщалось, что на борту лайнера MV Hondius произошла предполагаемая вспышка хантавирусной инфекции. По данным ВОЗ, подтвержден один случай заражения, еще в пяти случаях есть подозрение на болезнь. На тот момент сообщалось, что из шести заболевших трое скончались, в том числе супружеская пара в возрасте 69 и 70 лет. Еще один пациент – 69-летний гражданин Великобритании – находится в реанимации в Южной Африке.