RTSI1 099,24-0,29%RGBI119,42-0,02%CNY Бирж.10,966+0,18%IMOEX2 624,92-0,29%RGBITR780,59+0,02%
Главная / Политика /

В Аргентине произошла крупная вспышка хантавируса

В Аргентине зафиксировали крупную вспышку хантавирусной инфекции, передает Infobae со ссылкой на минздрав страны.

По сообщению минздрава, в сезоне 2025/2026 гг. зарегистрирован 101 случай хантавирусной инфекции. Смертность превышает 31%, а большинство случаев приходится на мужчин.

Это стало самым высоким показателем заболевания за десятилетие. «С начала 2026 г. зарегистрировано 42 новых случая заражения, а за два месяца до конца периода общее число смертей утроилось по сравнению с предыдущими сезонами», – говорится в материале.

4 мая сообщалось, что на борту лайнера MV Hondius произошла предполагаемая вспышка хантавирусной инфекции. По данным ВОЗ, подтвержден один случай заражения, еще в пяти случаях есть подозрение на болезнь. На тот момент сообщалось, что из шести заболевших трое скончались, в том числе супружеская пара в возрасте 69 и 70 лет. Еще один пациент – 69-летний гражданин Великобритании – находится в реанимации в Южной Африке.

Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой хантавируса

Общество

Лайнер вышел из аргентинского города Ушуайя три недели назад и направлялся на Канарские острова. На борту находятся около 150 человек, включая граждан США, Великобритании, Испании и Нидерландов.

В Роспотребнадзоре заявили, что контролируют ситуацию с заражением пассажиров хантавирусом на MV Hondius в Атлантическом океане. В РФ уже появились диагностические тесты.

Хантавирус может привести к отеку легких, почечной или сердечной недостаточности. Вакцины на сегодняшний день нет.

