Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой хантавируса
Роспотребнадзор контролирует ситуацию с заражением пассажиров хантавирусом на судне MV Hondius в Атлантическом океане. В России уже появились диагностические тесты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Заражение происходит преимущественно от грызунов, при вдыхании аэрозолей, содержащих вирус, которые выделяются из экскрементов и слюны инфицированных животных, особенно в закрытых помещениях», – говорится в сообщении.
Роспотребнадзор отмечает, что хантавирус может привести к отеку легких, почечной или сердечной недостаточности. Вакцины на сегодняшний день нет.
Сегодня сообщалось о шести пострадавших от инфекции, трое из которых погибли: пожилая пара из Нидерландов и женщина, чье гражданство не определено.
Вспышка заболевания произошла на круизном лайнере, следовавшем по маршруту из Аргентины в Кабо-Верде. На борту судна находились 170 пассажиров и 71 член команды. Медики проводят осмотр, никто не покидает лайнер.
27 апреля Роспотребнадзор направил сотрудников в Бурунди для исследования неизвестной болезни. Специалисты должны изучить пробы биологического материала и выявить инфекцию.