Роспотребнадзор направил сотрудников в Бурунди из-за вспышки неизвестной болезни
Группа российских специалистов вылетает в Бурунди для участия в расследовании вспышки заболевания неизвестного происхождения, зафиксированной в дистрикте Мпанда на севере страны. Помощь организована в ответ на обращение министра здравоохранения и борьбы со СПИДом Бурунди Лидуин Барадахана. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Специалисты Роспотребнадзора совместно с коллегами из Бурунди проведут исследования проб биологического материала с использованием современных российских тест-систем и реагентов, предназначенных для диагностики более 20 различных инфекций, включая особо опасные геморрагические лихорадки», – говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе уточнили, что также будет доставлено оборудование для проведения оперативных лабораторных исследований.
Исследования пройдут на базе совместного Российско-бурундийского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных заболеваний с соблюдением требований биологической безопасности.
Как сообщал ТАСС, 22 апреля в ходе второй Российско-африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с министром здравоохранения и борьбы со СПИДом Бурунди. Стороны обсудили обмен информацией о текущих научно-исследовательских работах и совместных мероприятиях по мониторингу социально значимых инфекций на территории Бурунди.
Попова напомнила, что взаимодействие между ведомствами активно развивается с 2022 г, когда был подписан меморандум о сотрудничестве. В июле 2023 г., на полях второго саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге, стороны согласовали план совместных действий по его реализации.
Руководитель Роспотребнадзора также сообщила, что в России не наблюдаются риски широкого распространения «оспы обезьян». По ее словам, ведомство с помощью участия в борьбе с распространением «оспы обезьян» в странах Африки в том числе осуществляет защиту населения РФ от вируса.
В ноябре 2024 г. Попова на первой министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка заявила, что до 2026 г. действует программа содействия странам Африки, предусматривающая материально-техническую, научно-методическую поддержку и подготовку кадров. Она уточнила, что в Бурунди и Уганду поставили мобильные лаборатории на базе совместного научного центра.