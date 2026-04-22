Роспотребнадзор не видит рисков широкого распространения оспы обезьян в стране
В России не наблюдаются риски широкого распространения оспы обезьян, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе открытия Второй российско-африканской конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.
«Мы выявляем каждый случай, оперативно принимаем меры, локализуя любой потенциальный очаг. Но вместе с тем, для того чтобы наблюдать за ситуацией, <...> мы работаем вместе с коллегами из тех стран, где сегодня заболеваемость высокая и присутствие вируса и распространение его в популяции достаточно широко», – сказала она (цитата по ТАСС).
По словам Поповой, ведомство с помощью участия в борьбе с распространением оспы обезьян в странах Африки в том числе осуществляет защиту населения РФ от вируса.
13 апреля в Московской области у одного пациента диагностировали оспу обезьян. Управление Роспотребнадзора у региона отмечало, что специалисты уже приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию, в том числе к выявлению контактных лиц В конце марта было известно о еще одном случае заражения в Подмосковье, до этого – в Санкт-Петербурге.