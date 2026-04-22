Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,956+0,01%CHKZ16 750+1,52%KZOS62,6-0,79%IMOEX2 760,06+0,09%RTSI1 165,68+0,09%RGBI120,71+0,37%RGBITR785,21+0,4%
Главная / Общество /

Роспотребнадзор не видит рисков широкого распространения оспы обезьян в стране

В России не наблюдаются риски широкого распространения оспы обезьян, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе открытия Второй российско-африканской конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

«Мы выявляем каждый случай, оперативно принимаем меры, локализуя любой потенциальный очаг. Но вместе с тем, для того чтобы наблюдать за ситуацией, <...> мы работаем вместе с коллегами из тех стран, где сегодня заболеваемость высокая и присутствие вируса и распространение его в популяции достаточно широко», – сказала она (цитата по ТАСС).

По словам Поповой, ведомство с помощью участия в борьбе с распространением оспы обезьян в странах Африки в том числе осуществляет защиту населения РФ от вируса.

13 апреля в Московской области у одного пациента диагностировали оспу обезьян. Управление Роспотребнадзора у региона отмечало, что специалисты уже приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию, в том числе к выявлению контактных лиц В конце марта было известно о еще одном случае заражения в Подмосковье, до этого – в Санкт-Петербурге.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её