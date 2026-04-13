В Подмосковье госпитализировали с оспой обезьян еще одного жителя
У еще одного пациента в Московской области диагностировали оспу обезьян, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
«Пациент госпитализирован и находится под наблюдением», – говорится в публикации.
По данным ведомства, специалисты уже приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию. В частности, проводится работа по выявлению контактных лиц и их обследованию. Выдано также предписание для проведения дезинфекции.
31 марта Роспотребнадзор сообщал о таком же случае в Подмосковье. Пациент был госпитализирован вместе с контактным лицом. До этого случай заболевания также обнаружили в Санкт-Петербурге, пациент находился в инфекционном стационаре.