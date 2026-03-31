Общество

В Московской области госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян

Ведомости

Пациент, у которого может быть оспа обезьян, госпитализирован в Московской области вместе с контактным лицом. Они находятся под наблюдением медиков, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

«Пациент с подозрением на оспу обезьян и контактное лицо госпитализированы и находятся под наблюдением. В ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц, обследованию», – говорится в публикации.

Врачи также провели забор биоматериала для исследования. По данным Роспотребнадзора, уже выдано предписание для проведения дезинфекции. Ведомство напомнило, что заражение оспой обезьян возможно, если человек контактирует с поврежденными участками кожи инфицированного; предметами, которые загрязнены биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения больного.

24 марта в Санкт-Петербурге выявили случай заболевания оспой обезьян. Заболевшего госпитализировали в инфекционный стационар. Специалисты регионального роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование, организовали комплекс противоэпидемических мероприятий.

В феврале в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили три пациента с подтвержденным диагнозом.

