В Домодедовской больнице число заболевших «оспой обезьян» достигло трех

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России есть все необходимые средства для диагностики «оспы обезьян». Он подчеркнул, что болезнь не опасна: вирус держат под контролем еще с 1980 г., когда ликвидировали натуральную оспу.