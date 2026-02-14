В Домодедовской больнице число заболевших «оспой обезьян» достигло трех
Три пациента с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян» проходят сейчас лечение в Домодедовской больнице, сообщили в медучреждении. Их состояние оценивается как удовлетворительное, они получают плановое лечение.
В медучреждении добавили, что сотрудники Роспотребнадзора проводят регулярный мониторинг биоматериала заболевших. После окончания всех лечебных и карантинных мероприятий пациенты будут выписаны домой.
1 февраля в Домодедовскую больницу поступил пациент с предварительным диагнозом «оспа обезьян», который в тот же день подтвердился лабораторно. Еще один пациент с подтвержденным диагнозом был госпитализирован 2 февраля.
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что в России есть все необходимые средства для диагностики «оспы обезьян». Он подчеркнул, что болезнь не опасна: вирус держат под контролем еще с 1980 г., когда ликвидировали натуральную оспу.
«Оспа обезьян» (Mpox) представляет собой инфекционное заболевание, передающееся человеку от животных и сопровождающееся лихорадкой, интоксикацией и характерной сыпью. Возбудителем является вирус mpox из семейства поксвирусов, который впервые выделили в 1958 г. от больных обезьян и который генетически близок к вирусу натуральной оспы.