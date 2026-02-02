Газета
Главная / Общество /

В Домодедовскую больницу поступил второй пациент с оспой обезьян

Ведомости

Второй пациент с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян» поступил в Домодедовскую больницу Московской области 2 февраля. Об этом главный врач Андрей Осипов сообщил телеканалу «Россия 24».

«Сегодня к нам поступил второй пациент с оспой обезьян, который был с ним [первым пациентом] в контакте, который также будет у нас получать лечение», – сказал Осипов.

Роспотребнадзор по Московской области проводит эпидемиологическое расследование для выявления возможных источников заражения и круга контактов.

1 февраля в Домодедовской больнице сообщили о госпитализации пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян». В тот же день диагноз подтвердился.

«Оспа обезьян» (Mpox) – инфекционное заболевание животных и человека. Оно сопровождается лихорадкой, интоксикацией и сыпью. Возбудитель – вирус mpox из семейства поксвирусов, впервые выделенный в 1958 г. от больных обезьян и генетически близкий к вирусу натуральной оспы.

