Роспотребнадзор сообщил о случае заражения оспой обезьян в Петербурге
В Санкт-Петербурге выявили случай заболевания оспой обезьян. Заболевшего госпитализировали в инфекционный стационар. Об этом сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Специалисты регионального ведомства провели эпидемиологическое расследование, организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзор разработал и зарегистрировал современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
1 февраля в Домодедовскую больницу поступил пациент с предварительным диагнозом «оспа обезьян», который в тот же день подтвердился лабораторно. Еще один пациент с подтвержденным диагнозом был госпитализирован 2 февраля. 14 февраля стало известно, что три пациента с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян» проходят лечение в Домодедовской больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное, они получают плановое лечение.
Оспа обезьян (Mpox) представляет собой инфекционное заболевание, передающееся человеку от животных и сопровождающееся лихорадкой, интоксикацией и характерной сыпью. Возбудителем является вирус mpox из семейства поксвирусов, который впервые выделили в 1958 г. от больных обезьян и который генетически близок к вирусу натуральной оспы.