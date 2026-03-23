Роспотребнадзор сообщил о случае заражения оспой обезьян в Петербурге

1 февраля в Домодедовскую больницу поступил пациент с предварительным диагнозом «оспа обезьян», который в тот же день подтвердился лабораторно. Еще один пациент с подтвержденным диагнозом был госпитализирован 2 февраля. 14 февраля стало известно, что три пациента с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян» проходят лечение в Домодедовской больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное, они получают плановое лечение.