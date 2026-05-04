Три человека погибли от инфекции на круизном лайнере в Атлантическом океане

Хантавирусы вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Основные носители хантавирусов – мелкие грызуны. Заражение происходит воздушно капельным или воздушно пылевым путем – это главные способы передачи инфекции. Болезнь относится к группе природно-очаговых инфекций и зачастую имеет тяжелое течение. В декабре 2025 г. Роспотребнадзор сообщал, что показатели заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в России составляют одну треть от уровня 2019 г. и на 1,5 ниже среднестатистических многолетних показателей.