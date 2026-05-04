Три человека погибли от инфекции на круизном лайнере в Атлантическом океане
Три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавирусной инфекции на круизном лайнере в Атлантическом океане. Об этом пишет The Guardian.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, подтвердился один случай заражения хантавирусом. Еще в пяти случаях есть подозрение на болезнь. Из шести пострадавших трое умерли, среди них – супруги 70 и 69 лет. 69-летний гражданин Великобритании находится в реанимации в Южной Африке.
Хантавирусы вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Основные носители хантавирусов – мелкие грызуны. Заражение происходит воздушно капельным или воздушно пылевым путем – это главные способы передачи инфекции. Болезнь относится к группе природно-очаговых инфекций и зачастую имеет тяжелое течение. В декабре 2025 г. Роспотребнадзор сообщал, что показатели заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в России составляют одну треть от уровня 2019 г. и на 1,5 ниже среднестатистических многолетних показателей.