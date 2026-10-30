Экс-главу Ростовавтодора задержали по подозрению в коррупции
Бывшего руководителя Ростовавтодора Станислава Дегтярева задержали по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Задержан бывший руководитель Ростовавтодора Станислав Дегтярев», – сказал собеседник агентства.
В марте Ростовавтодор планировал обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. С декабря 2025 г. по февраль 2026 г. в адрес компании отмечен значительный рост исков о ненадлежащем исполнении обязательств, всего за указанное время в судах региона зарегистрировано порядка 30 дел.
В тот же день правительство Ростовской области признало нецелесообразным субсидирование АО «Ростовавтодор» из областного бюджета. Согласно официальному сообщению регионального минтранса, в 2025 г. новый менеджмент провел инвентаризацию финансово‑хозяйственной деятельности АО, в ходе которой были выявлены существенные нарушения в оценке финансового состояния компании со стороны прежнего руководства. Накоплены долговые обязательства, не обеспеченные доходами, бюджет намеренно не сбалансирован, реальное положение дел скрывалось.
АО «Ростовавтодор» было зарегистрировано в октябре 2002 г. Генеральным директором является Виктор Шапакаускас, до 11 июня 2025 г. генеральным директором был Дегтярев.