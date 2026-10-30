Экс-главу Ростовавтодора задержали по подозрению в коррупции

В марте Ростовавтодор планировал обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. С декабря 2025 г. по февраль 2026 г. в адрес компании отмечен значительный рост исков о ненадлежащем исполнении обязательств, всего за указанное время в судах региона зарегистрировано порядка 30 дел.