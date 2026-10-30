Дегтярев сообщил о продолжении работы по возвращению флага РФ в спорт

24 октября президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что сборная России по футболу среди игроков до 15 лет впервые с 2022 г. выступит на турнире ФИФА, сыграв с гимном и флагом. По его словам, РФС получил от ФИФА форму заявки и уже подготовил ее к отправке.