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Дегтярев сообщил о продолжении работы по возвращению флага РФ в спорт

Сергей Пахомов
Сергей Киселев / Агентство «Москва»
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Россия продолжает добиваться допуска своих спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом и с гимном. Об этом ИС «Вести» сообщил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, этой работой занимаются Минспорт, Олимпийский комитет России (ОКР) и спортивные федерации. Они используют дипломатические и юридические механизмы для отмены ограничений на участие российских атлетов в международных турнирах.

«Мы приложим все усилия, чтобы каждый спортсмен, каждая сборная России попала на международные старты с флагом, с гимном – как национальная команда России», – подчеркнул Дегтярев.

Он отметил, что результаты переговоров и разбирательств различаются в зависимости от вида спорта. В частности, по керлингу российская сторона получила отрицательное решение, а по хоккею – положительное.

24 октября президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что сборная России по футболу среди игроков до 15 лет впервые с 2022 г. выступит на турнире ФИФА, сыграв с гимном и флагом. По его словам, РФС получил от ФИФА форму заявки и уже подготовил ее к отправке.

9 октября глава Минспорта сообщил, что ОКР готовит иски в суды из-за запрета на допуск российских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль с национальным флагом. По его словам, решение запретить россиянам выступать с гимном и флагом Европейский олимпийский комитет (ЕОК) принял в обход рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

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