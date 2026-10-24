Юношеская сборная впервые с 2022 года сыграет на турнире ФИФА с гимном и флагом
Сборная России по футболу среди игроков до 15 лет впервые с 2022 г. выступит на турнире ФИФА, сыграв с гимном и флагом. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, комментируя допуск команды к чемпионату мира и фестивалю ФИФА в Азербайджане.
«Расцениваем это решение ФИФА как важный шаг на пути к полноценному возвращению всех российских сборных в международные соревнования на всех уровнях», – заявил Дюков (цитата по ТАСС). По его словам, РФС получил от ФИФА форму заявки и уже подготовил ее к отправке.
Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. В нем примут участие 189 команд, матчи будут проходить в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, два тайма по 20 минут. Сборная России стартует матчем против Судана 24 октября, затем сыграет со Сьерра-Леоне и Джибути, а также Афганистаном и Турцией.
В окончательный состав российской команды вошли 14 игроков, включая двух вратарей.
Российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 г. В прошлом году совет ФИФА объявил о создании чемпионата мира и фестиваля среди игроков до 15 лет, в числе участников значилась и сборная России. В июне Дюков сообщил, что РФС подал заявку на участие команды в турнире.