Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,064-0,83%MGTS1 400-0,57%ENPG322,05+1,43%IMOEX2 469,36+1,64%RTSI965,88+2,38%RGBI111,89-0,1%RGBITR773,12-0,07%
Главная / Политика /

Юношеская сборная впервые с 2022 года сыграет на турнире ФИФА с гимном и флагом

Дарья Снегова

Сборная России по футболу среди игроков до 15 лет впервые с 2022 г. выступит на турнире ФИФА, сыграв с гимном и флагом. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, комментируя допуск команды к чемпионату мира и фестивалю ФИФА в Азербайджане.

«Расцениваем это решение ФИФА как важный шаг на пути к полноценному возвращению всех российских сборных в международные соревнования на всех уровнях», – заявил Дюков (цитата по ТАСС). По его словам, РФС получил от ФИФА форму заявки и уже подготовил ее к отправке.

Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. В нем примут участие 189 команд, матчи будут проходить в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, два тайма по 20 минут. Сборная России стартует матчем против Судана 24 октября, затем сыграет со Сьерра-Леоне и Джибути, а также Афганистаном и Турцией.

В окончательный состав российской команды вошли 14 игроков, включая двух вратарей.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 г. В прошлом году совет ФИФА объявил о создании чемпионата мира и фестиваля среди игроков до 15 лет, в числе участников значилась и сборная России. В июне Дюков сообщил, что РФС подал заявку на участие команды в турнире.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её