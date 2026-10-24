Юношеская сборная впервые с 2022 года сыграет на турнире ФИФА с гимном и флагом

Российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 г. В прошлом году совет ФИФА объявил о создании чемпионата мира и фестиваля среди игроков до 15 лет, в числе участников значилась и сборная России. В июне Дюков сообщил, что РФС подал заявку на участие команды в турнире.