Дегтярев: юристы готовят иски из-за запрета на флаг РФ на олимпийском фестивале

7 июля МОК временно приостановил действие отстранения ОКР. Ограничение действовало с 12 октября 2023 г. Организация отметила, что будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. МОК оставил за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.