Дегтярев: юристы готовят иски из-за запрета на флаг РФ на олимпийском фестивале
Олимпийский комитет России (ОКР) готовит иски в суды из-за запрета на допуск российских спортсменов на Европейский юношеский олимпийский фестиваль с национальным флагом. Об этом сообщил глава Минспорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
По его словам, решение запретить россиянам выступать с гимном и флагом Европейский олимпийский комитет (ЕОК) принял в обход рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Он назвал это дискриминацией и демаршем против МОК.
«МОК дал четкие рекомендации допускать российских спортсменов на международные спортивные события без ограничений, в том числе с национальной символикой», – написал Дегтярев. Министр подчеркнул, что Европа своим запретом снова демонстрирует избирательный подход к собственным принципам равенства.
7 июля МОК временно приостановил действие отстранения ОКР. Ограничение действовало с 12 октября 2023 г. Организация отметила, что будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. МОК оставил за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.