По данным агентства, предыдущий минимум этой осени был зафиксирован в ночь на 24 ноября, когда термометры на ВДНХ показали -1,2 градуса. До этого самой холодной считалась ночь на 1 ноября с температурой -0,8 градуса. В пятерку наиболее холодных ночей осени также вошли ночь на 18 ноября, когда температура опустилась до -0,2 градуса, и ночи на 5 и 23 ноября с показателем -0,1 градуса.