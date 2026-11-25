Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Ночь на 25 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени: температура на метеостанции ВДНХ опустилась до -1,4 градуса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.
По данным агентства, предыдущий минимум этой осени был зафиксирован в ночь на 24 ноября, когда термометры на ВДНХ показали -1,2 градуса. До этого самой холодной считалась ночь на 1 ноября с температурой -0,8 градуса. В пятерку наиболее холодных ночей осени также вошли ночь на 18 ноября, когда температура опустилась до -0,2 градуса, и ночи на 5 и 23 ноября с показателем -0,1 градуса.
В ночь на 25 ноября столицу накрыл мощный снегопад. Непогода привела к задержкам авиарейсов в московских аэропортах. 17 вылетов были задержаны из-за метеоусловий, еще пять рейсов отложены более чем на два часа. Для обслуживания пассажиров и воздушных судов аэропорты привлекли дополнительный персонал.
24 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что за несколько дней к 26 ноября в Москве и Московской области циклон наметет сугробы высотой 10 см, на севере Московской области возможно до 15 см.