В январе 2019 г. минюст США предъявил обвинения Huawei, ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу и двум дочерним структурам. В мае того же года минторг США объявил о внесении Huawei и 70 ее подразделений в черный список из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности.