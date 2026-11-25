В США признали Huawei виновной в сговоре для хищения технологий
По данным Reuters, присяжные признали Huawei виновной по 10 из 12 пунктов обвинения. Судебное разбирательство продолжалось около трех месяцев.
Как уточнили в минюсте, Huawei вела деятельность в Иране через дочернюю компанию Skycom, которую представляла банкам как независимого делового партнера. Это позволило корпорации получать доступ к финансированию и расчетам в долларах в обход американских санкций.
Дело также касалось хищения интеллектуальной собственности американских компаний, в том числе исходного кода маршрутизаторов Cisco и технологий тестирования сенсорных экранов T-Mobile. Вынесение приговора назначено на 14 сентября 2027 г. Huawei грозят штрафы, конфискация активов и возмещение ущерба.
В Huawei заявили, что обвинения не имеют юридических и фактических оснований, и сообщили о намерении обжаловать решение, передает Bloomberg. Присяжные оправдали компанию по обвинениям в рэкетирском сговоре и сговоре с целью воспрепятствования правосудию.
В 2023 г. основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй сообщил, что из-за американских санкций компания заменила 13 000 компонентов в своей продукции.