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США внесут в черный список Huawei

Министерство торговли США внесет Huawei и 70 ее подразделений в черный список из-за угрозы национальной безопасности, передает Reuters. В пресс-службе министерства отметили, что подобное решение было принято на основании информации, свидетельствующей о том, что компания «вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США».

Речь идет о внесении компании в так называемый Entity List ведомства. Компаниям из этого списка запрещается покупать детали и компоненты у американских производителей без получения специального одобрения от правительства США. По мнению американских чиновников, имена которых Reuters не раскрывает, этот запрет затруднит или сделает невозможной продажу некоторых продуктов компании из-за зависимости от поставок американских комплектующих.

В среду, 15 мая, президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности США. В свою очередь Huawei заявила, что указ Трампа является посягательством на законные права компании. В Huawei считают новые ограничения «неприемлемыми». Ограничение деятельности Huawei в США не сделает страну безопаснее и сильнее, но приведет к ограничению США в выборе, отметили в компании. «США придется использовать низкокачественные и более дорогие альтернативы», – добавили в корпорации.

В конце января минюст США предъявил обвинения Huawei, ее финансовому директору Мэн Вэньчжоу и двум дочерним структурам компании в краже интеллектуальной собственности, мошенничестве, нарушениях санкционного режима и воспрепятствование правосудию. Вэньчжоу является не только финансовым директором Huawei, но и старшей дочерью основателя и президента компании – 74-летнего миллиардера Жэнь Чжэнфэя. США обвинили Вэньчжоу непосредственно в мошенничестве с целью обойти санкции США против Ирана.