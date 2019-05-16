Трамп ввел чрезвычайное положение в США для защиты коммуникационных сетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения на национальном уровне для обеспечения безопасности информационной и коммуникационной инфраструктуры страны, сообщает Белый дом.
Этим указом Трамп наделил министра торговли США полномочиями запрещать транзакции, которые представляют угрозу для безопасности страны.
В письме Трампа конгрессу поясняется, что эта мера была принята для устранения угрозы, связанной с неограниченным приобретением или использованием в США информационно-коммуникационных технологий, разработанных или предоставленных лицами, которые находятся в юрисдикции или под контролем «иностранных противников».
Позже министерство торговли США сообщило, что внесет Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список, передает Reuters. Теперь для приобретения американских технологий китайской компании потребуется получить специальную лицензию.
Ранее Financial Times писала со ссылкой на источник, что Трамп 15 мая может издать распоряжение, которое фактически запретит американским компаниям использовать любое телекоммуникационное оборудование, произведенное китайской компанией Huawei. По словам собеседников газеты, в документе не будут упоминаться конкретные страны и компании, но он даст министерству торговли США право проверять любые транзакции с участием компаний, которые могут угрожать безопасности страны.