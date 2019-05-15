Технологии

Новости

FT узнала о готовности Трампа запретить в США оборудование Huawei

Президент США Дональд Трамп может уже 15 мая издать распоряжение, которое фактически запретит американским компаниям использовать любое телекоммуникационное оборудование, произведенное китайской компанией Huawei. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, советники Трампа уже несколько месяцев призывают его подписать этот документ, однако президент отказывался, опасаясь поставить под угрозу торговое соглашение с Китаем. Теперь же, когда переговоры с Пекином завершились неудачей, Трампу ничто не мешает издать распоряжение.

В документе не будут напрямую упоминаться конкретные страны и компании, рассказал FT один из источников. Вместо этого, по его словам, документ позволит министерству торговли США проверять любые транзакции с участием компаний, которые рассматриваются как представляющие угрозу для безопасности страны. Под эту категорию подпадает и Huawei.

Представитель Huawei сказал FT, что компания ничего не знает о готовящемся распоряжении. Он добавил, что США не являются большим рынком для группы. «Мы являемся компанией с глобальными операциями. Поэтому даже при колебаниях в одной из стран мы все равно сможем стабильно работать», – сказал он.

США подозревают Huawei в сборе данных пользователей в интересах китайских властей. Из-за этого компания уже лишилась ряда контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования. Кроме того, Вашингтон призывает другие страны присоединиться к давлению на Huawei. Позицию США поддержали Австралия и Япония, разведслужбы Новой Зеландии также выразили обеспокоенность. В то же время власти Великобритании и Германии заявили, что намерены допустить Huawei к созданию сетей 5G в стране.