Основателя сети книжных магазинов «Листва» Дмитрия Бастракова объявили в розыск

Издательство «Черная сотня» занимается выпуском литературы, посвященной белому движению, первой волне русской эмиграции XX в., а также боевым действиям на востоке Украины до 2022 г. и спецоперации. «Черная сотня» объявила своей миссией «восстановление и возвращение в Россию литературного, культурного и научного наследия русского зарубежья» и трудов, которые не переиздавались в советское время. Книжные «Листва» были представлены в Москве и Санкт-Петербурге. Петербургский филиал закрыт с января 2025 г.