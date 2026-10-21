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Основателя сети книжных магазинов «Листва» Дмитрия Бастракова объявили в розыск

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Основателя сети книжных магазинов правого толка «Листва» и главреда издательства «Черная сотня» Дмитрия Бастракова объявили в розыск в России. Это следует из базы данных МВД России.

Бастраков разыскивается по уголовной статье, по какой – не уточняется.

Подробности возбужденного в отношении Бастракова неизвестны. Сам издатель объявление в розыск в своих соцсетях не комментировал.

Как пишут «Осторожно, новости» со ссылкой на управляющего книжной лавкой «Листва» в Москве, в последний раз Бастраков заходил в магазин летом 2026 г., с тех пор он не выходил на связь и не появлялся в магазине.

Издательство «Черная сотня» занимается выпуском литературы, посвященной белому движению, первой волне русской эмиграции XX в., а также боевым действиям на востоке Украины до 2022 г. и спецоперации. «Черная сотня» объявила своей миссией «восстановление и возвращение в Россию литературного, культурного и научного наследия русского зарубежья» и трудов, которые не переиздавались в советское время. Книжные «Листва» были представлены в Москве и Санкт-Петербурге. Петербургский филиал закрыт с января 2025 г.

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