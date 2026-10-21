Баканов заявил о готовности ракет для отправки на Луну инфраструктуры АЭС
Ракеты для отправки на Луну инфраструктуры будущей АЭС готовы. Об этом объявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в беседе с «Вестями».
«Носители соответствующие есть. Вопрос изготовления самого источника энергии – этим занимаемся совместно с Росатомом под научным руководством Михаила Валентиновича Ковальчука и Курчатовский институт», – сказал он.
Баканов также прокомментировал споры о том, кому принадлежит спутник Земли. По его словам, эта дискуссия является вопросом международного права, а «Роскосмос» отвечает за технологии.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил в марте 2026 г., что изделия для атомной станции на Луне мощностью не менее 5 кВт доставят к середине 2030-х гг. По его словам, АЭС будет продолжать работу до 10 лет.
В апреле вице-президент РАН Сергей Чернышев сообщил, что Россия переносит запуски трех лунных миссий на 2032–2036 гг. Ожидается, что «Луна-29» будет запущена в 2032 г., запуск «Луны-28» запланирован на 2036 г., а «Луну-30» должны запустить в 2034 г.