Главная / Технологии /

Россия переносит запуски трех лунных миссий

Ведомости

Запуски трех космических аппаратов «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» перенесли на 2032–2036 гг. Об этом сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев на заседании академии, передает «Интерфакс».

В презентации Чернышева указано, что «Луна-29» будет запущена в 2032 г., запуск «Луны-28» запланирован на 2036 г., а «Луну-30» должны запустить в 2034 г.

По словам вице-президента РАН, программа России по изучению Луны разделена на две ступени. Первый этап – исследование технологий и мест посадки аппаратов. Второй – формирование элементов лунных баз.

19 марта гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщал, что изделия для атомной станции на Луне мощностью не менее 5 кВт доставят к середине 2030-х гг. По его словам, АЭС будет продолжать работу до 10 лет.

