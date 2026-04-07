Россия переносит запуски трех лунных миссий
В презентации Чернышева указано, что «Луна-29» будет запущена в 2032 г., запуск «Луны-28» запланирован на 2036 г., а «Луну-30» должны запустить в 2034 г.
По словам вице-президента РАН, программа России по изучению Луны разделена на две ступени. Первый этап – исследование технологий и мест посадки аппаратов. Второй – формирование элементов лунных баз.
19 марта гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщал, что изделия для атомной станции на Луне мощностью не менее 5 кВт доставят к середине 2030-х гг. По его словам, АЭС будет продолжать работу до 10 лет.