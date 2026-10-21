Ушаков отметил более серьезный подход Европы к урегулированию на Украине

«Я не стал бы тут ругать их, но, по крайней мере, мне кажется, начали думать и более серьезно подходить к решению этого кризиса», – заявил Ушаков. По его словам, в ходе переговоров в Осло представители Европы «почувствовали кое-какие новые нюансы», однако эти подходы не полностью удовлетворяют Россию.