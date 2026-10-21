Ушаков отметил более серьезный подход Европы к урегулированию на Украине
Европа стала более серьезно подходить к вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом ИС «Вести» сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Я не стал бы тут ругать их, но, по крайней мере, мне кажется, начали думать и более серьезно подходить к решению этого кризиса», – заявил Ушаков. По его словам, в ходе переговоров в Осло представители Европы «почувствовали кое-какие новые нюансы», однако эти подходы не полностью удовлетворяют Россию.
20 октября в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Во встрече участвовали премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб. Зять президента США Джаред Кушнер присоединился к обсуждению дистанционно.
21 октября Уиткофф встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Американский представитель привез документы с предложениями по украинскому урегулированию, выработанными по итогам контактов в Осло. Песков заявил, что российский лидер изучит и оценит представленные инициативы.
После переговоров с Путиным Уиткофф отправился в Осло для продолжения консультаций по Украине. По словам Стере, он рассчитывает получить информацию о результатах встречи американского спецпосланника с российской стороной.