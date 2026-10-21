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Уиткофф вылетел из Санкт-Петербурга после переговоров с Путиным

Анна Виноградова
ТАСС
ТАСС

Самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа вылетел из аэропорта «Пулково» после завершения его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. До трапа Уиткоффа проводил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Встреча прошла в Константиновском дворце и продолжалась более трех часов. С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков и Дмитриев. Основной темой беседы стало урегулирование конфликта на Украине.

В ходе встречи Уиткофф передал Путину документы с предложениями по украинскому урегулированию, подготовленными после переговоров в Осло. «Конечно, эти предложения будут изучены, будут оценены президентом», – заявил позднее представитель российского лидера Дмитрий Песков.

Стороны также обсудили восстановление экономического сотрудничества между Россией и США и ситуацию вокруг Ирана. Путин предложил рассмотреть возможность встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Китае.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что после переговоров в России Уиткофф вернется в Осло для продолжения консультаций по Украине. По его словам, они планируют провести новую встречу, на которой американский спецпосланник расскажет об итогах контактов с Москвой.

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