Уиткофф вылетел из Санкт-Петербурга после переговоров с Путиным

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что после переговоров в России Уиткофф вернется в Осло для продолжения консультаций по Украине. По его словам, они планируют провести новую встречу, на которой американский спецпосланник расскажет об итогах контактов с Москвой.