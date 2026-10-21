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Путин начал переговоры с Уиткоффом в Петербурге

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры проходят в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков и специальный представитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

До этого Ушаков говорил, что в повестку беседы войдет украинское урегулирование. Источник ТАСС сообщил, что зять президента США Джаред Кушнер может подключиться к переговорам в онлайн-формате.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил телеканалу NRK, что Уиткофф после встречи с Путиным вернется в Осло для продолжения переговоров по Украине. По его словам, после возвращения американского представителя в Осло они вновь встретятся. Стере ожидает получить от Уиткоффа обратную связь по итогам его контактов в России.

Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии в Осло. По данным Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Киев выдвинул новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены. Стороны достигли «существенного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса». Кушнер участвовал в переговорах по видеосвязи.

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