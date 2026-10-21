Путин начал переговоры с Уиткоффом в Петербурге

Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии в Осло. По данным Axios, встреча была «очень продуктивной и конструктивной». Киев выдвинул новые идеи и инициативы, которые были подробно рассмотрены. Стороны достигли «существенного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса». Кушнер участвовал в переговорах по видеосвязи.