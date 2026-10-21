Ушаков: дело идет к завершению украинского конфликта
Украинский конфликт приближается к завершению, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом он заявил в интервью ИС «Вести».
21 октября Ушаков сообщил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в 10-х числах ноября. По его словам, президент РФ Владимир Путин проинформировал об этом спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа на встрече в Санкт-Петербурге.
«Президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – сказал Ушаков. Он уточнил, что речь идет о формировании системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта.
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в Константиновском дворце и продолжались более трех часов. Американский спецпосланник представил российскому лидеру предложения по урегулированию, подготовленные по итогам контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры предметными. По его словам, все предложения, привезенные Уиткоффом, будут изучены и оценены Путиным.