Ушаков: дело идет к завершению украинского конфликта

«Президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – сказал Ушаков. Он уточнил, что речь идет о формировании системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта.