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ЦБ установил курс доллара ниже 82 рублей впервые с 7 августа

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 22 октября на отметке 81,97 руб. Регулятор снизил его на 0,91 руб. Доллар опустился ниже 82 руб. впервые с 7 августа.

Евро стоит 91,93 руб. Валюта подешевела на 1,11 руб. Курс юаня регулятор снизил на 0,09 руб. и установил на уровне 12,28 руб.

Официальный курсы заданных валют на 21 октября составляют: доллар – 82,89 руб., евро – 93,04 руб., юань – 12,37 руб.

Доллар на Forex стоит 81,9 руб. Он снизился в цене за день на 0,65% или на 0,54 руб.

На укрепление рубля могли повлиять прошедшие в Санкт-Петербурге переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. В ходе встречи американская сторона сообщила, что предоставит документы с изложением подходов к украинскому урегулированию. 

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