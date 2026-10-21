Россия и Китай договорились поддерживать работу открытых в обеих странах банков

Стороны также намерены поддерживать высокую долю расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других торгово-экономических операциях. Кроме того, Россия и КНР планируют развивать сотрудничество на рынках капитала, а также укреплять деловые связи между кредитными рейтинговыми агентствами с соблюдением рыночных принципов и требований регуляторов.