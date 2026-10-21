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Главная / Политика /

Россия и Китай договорились поддерживать работу открытых в обеих странах банков

Сергей Пахомов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия и Китай будут содействовать стабильной работе банков, открытых на территориях друг друга. Об этом говорится в совместном коммюнике глав правительств двух стран по итогам 31-й регулярной встречи.

Стороны также намерены поддерживать высокую долю расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других торгово-экономических операциях. Кроме того, Россия и КНР планируют развивать сотрудничество на рынках капитала, а также укреплять деловые связи между кредитными рейтинговыми агентствами с соблюдением рыночных принципов и требований регуляторов.

Еще одним направлением сотрудничества в коммюнике названо развитие платежной сферы. Страны намерены расширять возможности для безналичной оплаты товаров и услуг гражданами во время взаимных поездок.

21 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доля национальных валют в расчетах между Россией и Китаем приблизилась к 100%. Глава правительства отметил, что, несмотря на усиление внешнего давления, торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Пекина демонстрирует хорошую динамику.

22 августа сообщалось, что Россия и Китай будут развивать и укреплять инфраструктуру для взаимных расчетов, в том числе учреждая зарубежные филиалы своих банков и открывая корреспондентские счета.

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