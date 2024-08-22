Россия и Китай будут развивать сеть банковских филиалов

Россия и Китай будут развивать сеть банковских филиаловБудет укрепляться и партнерство в области защиты интеллектуальной собственности
Россия и Китай будут развивать и укреплять инфраструктуру для взаимных расчетов, в том числе учреждая зарубежные филиалы своих банков и открывая корреспондентские счета, следует из коммюнике премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьера госсовета КНР Ли Цяна по итогам встречи глав правительств двух стран.
Главы правительств договорились «поддерживать достигнутый высокий уровень доли расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других торгово-экономических операциях». Отмечалось, что он достиг 95%.
«Стороны подчеркивают, что российско-китайские отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Их укрепление является свободным от внешнего влияния стратегическим выбором, основанным на широкой общности коренных интересов двух государств и их народов», – написано в заявлении.
В коммюнике также указано, что китайская и российская стороны договорились укреплять взаимодействие в области защиты интеллектуальной собственности, развития лесного хозяйства, торговой логистики и электронной коммерции. А также наращивать сотрудничество в таможенной сфере и многое другое. Коммюнике определяет ключевые цели развития отношений до 2030 г.