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Россия и Китай будут развивать сеть банковских филиалов

Будет укрепляться и партнерство в области защиты интеллектуальной собственности
Ведомости

Россия и Китай будут развивать и укреплять инфраструктуру для взаимных расчетов, в том числе учреждая зарубежные филиалы своих банков и открывая корреспондентские счета, следует из коммюнике премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьера госсовета КНР Ли Цяна по итогам встречи глав правительств двух стран.

Главы правительств договорились «поддерживать достигнутый высокий уровень доли расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других торгово-экономических операциях». Отмечалось, что он достиг 95%.

«Стороны подчеркивают, что российско-китайские отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран. Их укрепление является свободным от внешнего влияния стратегическим выбором, основанным на широкой общности коренных интересов двух государств и их народов», – написано в заявлении.

В коммюнике также указано, что китайская и российская стороны договорились укреплять взаимодействие в области защиты интеллектуальной собственности, развития лесного хозяйства, торговой логистики и электронной коммерции. А также наращивать сотрудничество в таможенной сфере и многое другое. Коммюнике определяет ключевые цели развития отношений до 2030 г.

21 авугста Мишустин назвал партнерство РФ и КНР стабилизирующим фактором нового миропорядка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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