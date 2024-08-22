Россия и Китай будут развивать сеть банковских филиалов

Россия и Китай будут развивать и укреплять инфраструктуру для взаимных расчетов, в том числе учреждая зарубежные филиалы своих банков и открывая корреспондентские счета, следует из коммюнике премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьера госсовета КНР Ли Цяна по итогам встречи глав правительств двух стран.