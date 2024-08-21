Мишустин назвал партнерство РФ и КНР стабилизирующим фактором нового миропорядка

В ходе встречи Мишустин также заявил, что Россия в скором времени выйдет на первое место по экспорту природного газа в Китай, а по нефти Россия уже занимает лидирующие позиции. Он также указал на совместные планы развития космической области, технологий искусственного интеллекта, промышленности и мирного атома.