Мишустин назвал партнерство РФ и КНР стабилизирующим фактором нового миропорядка
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал партнерство РФ и КНР стабилизирующим фактором при формировании нового миропорядка. Об этом он сказал во время встречи с премьером госсовета КНР Ли Цяном в Москве.
«Наше всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие особенно важно в ситуации, когда формируются контуры нового мироустройства. В этих условиях связка Россия – Китай выступает мощным стабилизирующим фактором, способствует росту экономик обеих стран, повышению качества жизни граждан», – сказал Мишустин.
В ходе встречи Мишустин также заявил, что Россия в скором времени выйдет на первое место по экспорту природного газа в Китай, а по нефти Россия уже занимает лидирующие позиции. Он также указал на совместные планы развития космической области, технологий искусственного интеллекта, промышленности и мирного атома.