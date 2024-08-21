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Мишустин назвал партнерство РФ и КНР стабилизирующим фактором нового миропорядка

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал партнерство РФ и КНР стабилизирующим фактором при формировании нового миропорядка. Об этом он сказал во время встречи с премьером госсовета КНР Ли Цяном в Москве.

«Наше всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие особенно важно в ситуации, когда формируются контуры нового мироустройства. В этих условиях связка Россия – Китай выступает мощным стабилизирующим фактором, способствует росту экономик обеих стран, повышению качества жизни граждан», – сказал Мишустин.

В ходе встречи Мишустин также заявил, что Россия в скором времени выйдет на первое место по экспорту природного газа в Китай, а по нефти Россия уже занимает лидирующие позиции. Он также указал на совместные планы развития космической области, технологий искусственного интеллекта, промышленности и мирного атома.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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