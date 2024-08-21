Мишустин: Россия скоро выйдет на первое место по экспорту газа в Китай

В ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном Мишустин подчеркнул, что на хорошем уровне находятся поставки угля. А также продвигается совместная работа в мирном атоме. Мишустин также заявил о развитии промышленной кооперации, наличие совместных проектов в авиа- и автомобилестроении, добывающей и газохимической отраслях и металлургии. Он также указал на совместные планы развития космической области, а также технологий искусственного интеллекта.