Мишустин: Россия скоро выйдет на первое место по экспорту газа в Китай
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе 29-й регулярной встречи глав правительств двух стран заявил, что Россия в скором времени выйдет на первое место по экспорту природного газа в Китай, сообщает пресс-служба правительства.
«Укрепляется энергетическое партнерство. У России лидирующие позиции по экспорту нефти в Китай. В скором времени выйдем на первое место по природному газу», – сообщил Мишустин.
В ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном Мишустин подчеркнул, что на хорошем уровне находятся поставки угля. А также продвигается совместная работа в мирном атоме. Мишустин также заявил о развитии промышленной кооперации, наличие совместных проектов в авиа- и автомобилестроении, добывающей и газохимической отраслях и металлургии. Он также указал на совместные планы развития космической области, а также технологий искусственного интеллекта.
В ходе встречи глав правительств Мишустин отметил, что ожидает к концу 2024 г. удвоения показателя взаимных поездок туристов РФ и Китая до 2 млн.