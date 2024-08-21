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Мишустин: Россия скоро выйдет на первое место по экспорту газа в Китай

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе 29-й регулярной встречи глав правительств двух стран заявил, что Россия в скором времени выйдет на первое место по экспорту природного газа в Китай, сообщает пресс-служба правительства.

«Укрепляется энергетическое партнерство. У России лидирующие позиции по экспорту нефти в Китай. В скором времени выйдем на первое место по природному газу», – сообщил Мишустин.

В ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном Мишустин подчеркнул, что на хорошем уровне находятся поставки угля. А также продвигается совместная работа в мирном атоме. Мишустин также заявил о развитии промышленной кооперации, наличие совместных проектов в авиа- и автомобилестроении, добывающей и газохимической отраслях и металлургии. Он также указал на совместные планы развития космической области, а также технологий искусственного интеллекта.

В ходе встречи глав правительств Мишустин отметил, что ожидает к концу 2024 г. удвоения показателя взаимных поездок туристов РФ и Китая до 2 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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