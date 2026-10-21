Ушаков: Путин озвучил Уиткоффу соображения по встрече с Трампом и Си Цзиньпином

21 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, США и Китай допускают проведение трехсторонней встречи, однако ее повестка пока не согласована. По его словам, Вашингтон заинтересован в обсуждении ядерного разоружения, тогда как Пекин не поддерживает эту инициативу.