Ушаков: Путин озвучил Уиткоффу соображения по встрече с Трампом и Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин представил спецпосланнику американского лидера Стиву Уиткоффу практические соображения относительно возможной трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков журналистам по итогам переговоров в Санкт-Петербурге.
«По поводу содержания возможных трехсторонних переговоров нашей стороной были высказаны некоторые практические соображения», – сказал Ушаков.
По его словам, Путин и Уиткофф обсудили возможность проведения первой в истории встречи лидеров трех стран на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.
21 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, США и Китай допускают проведение трехсторонней встречи, однако ее повестка пока не согласована. По его словам, Вашингтон заинтересован в обсуждении ядерного разоружения, тогда как Пекин не поддерживает эту инициативу.
19 октября Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в трехстороннем формате. Он назвал возможной темой переговоров ядерное разоружение.
1 октября Путин поддержал идею такого саммита на заседании клуба «Валдай», подчеркнув необходимость предварительного согласования повестки.