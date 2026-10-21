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Ушаков: Путин озвучил Уиткоффу соображения по встрече с Трампом и Си Цзиньпином

Анна Виноградова
Гавриил Григоров / ТАСС
Гавриил Григоров / ТАСС

Президент России Владимир Путин представил спецпосланнику американского лидера Стиву Уиткоффу практические соображения относительно возможной трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков журналистам по итогам переговоров в Санкт-Петербурге.

«По поводу содержания возможных трехсторонних переговоров нашей стороной были высказаны некоторые практические соображения», – сказал Ушаков.

По его словам, Путин и Уиткофф обсудили возможность проведения первой в истории встречи лидеров трех стран на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

21 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия, США и Китай допускают проведение трехсторонней встречи, однако ее повестка пока не согласована. По его словам, Вашингтон заинтересован в обсуждении ядерного разоружения, тогда как Пекин не поддерживает эту инициативу.

19 октября Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в трехстороннем формате. Он назвал возможной темой переговоров ядерное разоружение.

1 октября Путин поддержал идею такого саммита на заседании клуба «Валдай», подчеркнув необходимость предварительного согласования повестки.

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