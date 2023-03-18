Huawei из-за американских санкций заменила 13 000 компонентов в своих продуктах

Проблемы у Huawei начались на фоне развязанной с 2018 г. экс-президентом США Дональдом Трампом торговой войны с КНР. В январе 2019 г. в США завели два уголовных дела в отношении Huawei. Глава ФБР Кристофер Рэй тогда говорил о «нечестных бизнес-практиках, которые идут вразрез с экономическими принципами», а исполнявший обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакер – об обвинениях против Huawei и ее финдиректора Мэн Ваньчжоу по 23 пунктам, включая нарушение санкций против Ирана. Мэн, дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя, находилась с конца 2018 г. по 2021 г. по запросу США под домашним арестом в Канаде, после чего была отпущена на родину в рамках сделки с американским минюстом.