Huawei из-за американских санкций заменила 13 000 компонентов в своих продуктах
Помимо замены компонентов за последние три года Huawei перепроектировала 4 000 печатных плат, рассказал Чжэнфэй и добавил, что их производство уже «стабилизировалось».
По его словам, в 2022 г. компания инвестировала $23,8 млрд в разработки и исследования и в будущем планирует увеличивать вложения в них «по мере повышения прибыльности». Глава корпорации рассказал, что в 2022 г. Huawei создала собственную систему планирования ресурсов предприятия под названием MetaERP, которая поможет выполнять основные бизнес-функции, включая финансы, цепочку поставок и производственные операции.
Проблемы у Huawei начались на фоне развязанной с 2018 г. экс-президентом США Дональдом Трампом торговой войны с КНР. В январе 2019 г. в США завели два уголовных дела в отношении Huawei. Глава ФБР Кристофер Рэй тогда говорил о «нечестных бизнес-практиках, которые идут вразрез с экономическими принципами», а исполнявший обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакер – об обвинениях против Huawei и ее финдиректора Мэн Ваньчжоу по 23 пунктам, включая нарушение санкций против Ирана. Мэн, дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя, находилась с конца 2018 г. по 2021 г. по запросу США под домашним арестом в Канаде, после чего была отпущена на родину в рамках сделки с американским минюстом.
17 августа 2020 г. минторг США ограничил 38 дочерним компаниям Huawei доступ к продукции, произведенной с использованием американских технологий и программного обеспечения. В июле 2022 г. ФБР заподозрило китайскую компанию в возможной краже данных о ядерном арсенале страны, а в ноябре в США запретили продажу телекомоборудования, которое было произведено Huawei.
31 января Reuters и Bloomberg сообщили, что минторг США предупредил американские компании, что больше не будет выдавать лицензии, которые им ранее было необходимо получать для продажи технологий Huawei. Официально запрет могут утвердить в мае 2023 г.