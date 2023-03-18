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Huawei из-за американских санкций заменила 13 000 компонентов в своих продуктах

Ведомости

Китайская компания Huawei заменила 13 000 компонентов в своих продуктах из-за санкций США, сообщил глава корпорации Жэнь Чжэнфэй. Об этом пишет Reuters со ссылкой на стенограмму его речи, опубликованную Шанхайским университетом Джао Тонг.

Помимо замены компонентов за последние три года Huawei перепроектировала 4 000 печатных плат, рассказал Чжэнфэй и добавил, что их производство уже «стабилизировалось».

По его словам, в 2022 г. компания инвестировала $23,8 млрд в разработки и исследования и в будущем планирует увеличивать вложения в них «по мере повышения прибыльности». Глава корпорации рассказал, что в 2022 г. Huawei создала собственную систему планирования ресурсов предприятия под названием MetaERP, которая поможет выполнять основные бизнес-функции, включая финансы, цепочку поставок и производственные операции.

США могут полностью отрезать Huawei от американских технологий

Симметричного ответа со стороны Пекина ждать не приходится

Проблемы у Huawei начались на фоне развязанной с 2018 г. экс-президентом США Дональдом Трампом торговой войны с КНР. В январе 2019 г. в США завели два уголовных дела в отношении Huawei. Глава ФБР Кристофер Рэй тогда говорил о «нечестных бизнес-практиках, которые идут вразрез с экономическими принципами», а исполнявший обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакер – об обвинениях против Huawei и ее финдиректора Мэн Ваньчжоу по 23 пунктам, включая нарушение санкций против Ирана. Мэн, дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя, находилась с конца 2018 г. по 2021 г. по запросу США под домашним арестом в Канаде, после чего была отпущена на родину в рамках сделки с американским минюстом.

17 августа 2020 г. минторг США ограничил 38 дочерним компаниям Huawei доступ к продукции, произведенной с использованием американских технологий и программного обеспечения. В июле 2022 г. ФБР заподозрило китайскую компанию в возможной краже данных о ядерном арсенале страны, а в ноябре в США запретили продажу телекомоборудования, которое было произведено Huawei.

31 января Reuters и Bloomberg сообщили, что минторг США предупредил американские компании, что больше не будет выдавать лицензии, которые им ранее было необходимо получать для продажи технологий Huawei. Официально запрет могут утвердить в мае 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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