США могут полностью отрезать Huawei от американских технологий

США могут полностью отрезать Huawei от американских технологийСимметричного ответа со стороны Пекина ждать не приходится
Министерство торговли США предупредило американские компании, что больше не будет выдавать лицензии, которые им ранее было необходимо получать для продажи технологий Huawei, сообщили 31 января Reuters и Bloomberg. В последние годы с китайской компанией продолжали сотрудничество Intel и Qualcomm, которая в 2020 г. получила лицензию на продажу Huawei процессоров для 4G-смартфонов. По словам одного из источников Reuters, теперь власти США взяли новый курс, который подразумевает запрет поставок Huawei товаров стандартов сотовой связи 4G, WiFi 6 и 7, технологий искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и облачных технологий. Впрочем, по словам источника Bloomberg, окончательное решение еще не было принято.
Официально запрет могут утвердить в мае 2023 г., в четвертую годовщину попадания Huawei в черный список минторга США из-за «угроз нацбезопасности» и обвинений в ряде преступлений: промышленном шпионаже, краже технологий и банковском мошенничестве. Это закрыло доступ компании к 5G-технологиям, но оставляло возможность с разрешения ведомства приобретать менее передовое программное обеспечение и оборудование.