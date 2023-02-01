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США могут полностью отрезать Huawei от американских технологий

Симметричного ответа со стороны Пекина ждать не приходится
Екатерина Кинякина Владимир Кулагин Глеб Мишутин
Новые ограничения лишь продолжают давнюю тенденцию давления в отношении Huawei со стороны США / Hauke-Christian Dittrich / picture alliance via Getty Images

Министерство торговли США предупредило американские компании, что больше не будет выдавать лицензии, которые им ранее было необходимо получать для продажи технологий Huawei, сообщили 31 января Reuters и Bloomberg. В последние годы с китайской компанией продолжали сотрудничество Intel и Qualcomm, которая в 2020 г. получила лицензию на продажу Huawei процессоров для 4G-смартфонов. По словам одного из источников Reuters, теперь власти США взяли новый курс, который подразумевает запрет поставок Huawei товаров стандартов сотовой связи 4G, WiFi 6 и 7, технологий искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и облачных технологий. Впрочем, по словам источника Bloomberg, окончательное решение еще не было принято.

Официально запрет могут утвердить в мае 2023 г., в четвертую годовщину попадания Huawei в черный список минторга США из-за «угроз нацбезопасности» и обвинений в ряде преступлений: промышленном шпионаже, краже технологий и банковском мошенничестве. Это закрыло доступ компании к 5G-технологиям, но оставляло возможность с разрешения ведомства приобретать менее передовое программное обеспечение и оборудование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных