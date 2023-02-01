США могут полностью отрезать Huawei от американских технологий

Министерство торговли США предупредило американские компании, что больше не будет выдавать лицензии, которые им ранее было необходимо получать для продажи технологий Huawei, сообщили 31 января Reuters и Bloomberg. В последние годы с китайской компанией продолжали сотрудничество Intel и Qualcomm, которая в 2020 г. получила лицензию на продажу Huawei процессоров для 4G-смартфонов. По словам одного из источников Reuters, теперь власти США взяли новый курс, который подразумевает запрет поставок Huawei товаров стандартов сотовой связи 4G, WiFi 6 и 7, технологий искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и облачных технологий. Впрочем, по словам источника Bloomberg, окончательное решение еще не было принято.