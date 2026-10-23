В «Москве-сити» эвакуировали людей из-за ложного срабатывания сирены
В одной из башен делового комплекса «Москва-сити» произошло ложное срабатывание сигнализации, из-за которого эвакуировали людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«В одной из башен комплекса "Москва-сити" произошло ложное срабатывание сигнализации», – рассказал собеседник агентства. После эвакуации люди начали возвращаться в здание.
Ранее, 1 июля, в башне «Федерация» делового комплекса «Москва-сити» также произошла частичная эвакуация. Причиной стало ложное срабатывание датчиков автоматической пожарной сигнализации. После проверки тревогу отменили.