Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,482-1,18%MGTS1 192+1,02%CHMK3 165+0,48%IMOEX2 362,86+0,63%RTSI951,01+0,63%RGBI113,18-0,65%RGBITR753,46-0,6%
Главная / Общество /

Эвакуация из башни в «Москва-сити» произошла из-за ложной сигнализации

Ведомости

Частичная эвакуация в баше «Федерация» на территории «Москва-сити» произошла в результате ложного срабатывания датчиков автоматической пожарной сигнализации, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Ложная сработка пожарной сигнализации, эвакуировали часть здания, сработка уже отменена», – отметил собеседник издания.

1 июля Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что людей, находящихся в башне «Москва-сити» на Пресненской набережной, просят покинуть здание. Отмечалось, что пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте