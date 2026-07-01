Эвакуация из башни в «Москва-сити» произошла из-за ложной сигнализации
Частичная эвакуация в баше «Федерация» на территории «Москва-сити» произошла в результате ложного срабатывания датчиков автоматической пожарной сигнализации, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Ложная сработка пожарной сигнализации, эвакуировали часть здания, сработка уже отменена», – отметил собеседник издания.
1 июля Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что людей, находящихся в башне «Москва-сити» на Пресненской набережной, просят покинуть здание. Отмечалось, что пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия.